«Мусорную реформу» в Петербурге решено временно отложить

13 Дек. 17:22 2018-12-13T18:41:41+03:00

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В Петербурге сложилась трудная ситуация с обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок в четверг, 13 декабря. В связи с этим он предложил временно исполняющему обязанности градоначальника Александру Беглову объявить мораторий на «мусорную реформу» и заняться корректировкой политики в данной сфере.

- Петербург является вторым в России регионом по объемам образования ТКО. Каждый год здесь образуется более двух миллионов тонн коммунальных отходов, что равно более шести миллиардам рублей, - сообщает депутат.

По мнению парламентария, нынешний документ реформы не содержит корректную информации о количестве отходов и существующих в Петербурге объектах по переработке мусора, кроме того, отсутствуют и перспективы развития самой отрасли. Также существует проблема и с оператором, который будет заниматься отходами. Несмотря на то, что по итогам конкурса право заниматься этим делом было отдано ГИП «МПБО», Четырбок сомневается в данном выборе. Дело в том, что после проверки УФАС были обнаружены нарушения в конкурсной документации, что подтвердил и федеральный арбитражный суд.

- В Петербурге сложилась парадоксальная ситуация: с 1 января 2019 года в северной части города должен начать работать региональный оператор, а в южной части соглашение было признано недействительным, - говорит Четырбок.

Депутат считает, что в городе должен работать единый оператор, при этом должен состояться пересмотр тарифа по обращению с отходами. Самое главное, чтобы за то время, пока власти решают вопросы, жители города не остались завалены мусором.