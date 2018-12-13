2018-12-13T23:38:06+03:00
Происшествия

Очевидцы: Горит аквапарк "Питерлэнд" в Санкт-Петербурге

Людей эвакуировали на улицу
Елена МОЛОДКИНА
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О пожаре в здании ТРК "Питерлэнд" в Приморском районе Санкт-Петербурга примерно в одиннадцать часов вечера четверга 13 декабря посетители того самого торгово-развлекательного центра сообщили в соцсетях. Одни узнали о задымлении от знакомых, другие увидели и почувствовали едкий запах гари лично.

- Горит аквапарк в Питерлэнде. Сауна. Внутри аквапарка ничего не видно. В "Питерленде" вонища гарью. Никаких оповещений по громкой свящи. Хорошо, что догадались лифты выключить, - пишет в группе "Лахта Онлайн | Приморский район" ВКонтакте Михаил Шариков.

По словам очевидцев, к торговому центру съехались десять пожарных машин, а также "Скорая помощь" и полиция.

- С четвертого этажа через стеклянную стену аквапарка из-за дыма ничего не было видно. Мы быстро собрались и ушли. Не дожидаясь объявилений о пожарной безопасности, - продолжают очевидцы.

"КП в Петербурге" уточняет, что именно произошло в аквапарке. В МЧС пока о случившемся не сообщают.

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