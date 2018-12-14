2018-12-14T09:38:35+03:00
Авто

Набережную Черной речки закроют для машин

Из-за установки строительных ограждений до 30 декабря автомобилистам придется объезжать участок от Коломяжского до Карельского
Петр КИБЕР
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Набережную Черной речки закроют для машин.Набережную Черной речки закроют для машин.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Петербургская Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) опубликовала адреса, по которым с 15 декабря нельзя будет проехать на машине. Так, полностью или частично закрытыми для движения транспорта окажутся набережные Черной речки и Карповки.

- с 15 по 30 декабря будет полностью закрыт проезд транспорта по набережной Черной речки на участке от Коломяжского проспекта до Карельского переулка, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Здесь строители будут устанавливать временное ограждение, которое уберут по окончании работ. Объезжать проблемный отрезок дороги водителям предлагают по Школьной улице и другой части Карельского переулка.

Вторым адресом стала набережная реки Карповки. Напротив дома номер 27 с 15 по 19 декабря планируется обустройство пешеходной галереи. Но движение не закроют полностью, а лишь попросят машины немного потесниться – проезжая часть будет сужена.

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