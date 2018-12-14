Прах писателя Андрея Битова захоронят на Шуваловском кладбище в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-14T12:47:49+03:00

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В субботу, 22 декабря на Шуваловском кладбище в Северой столице захоронят прах известного писателя Андрея Битова. Об этом сообщил председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов.

- Насколько мне известно, так пожелал сам Андрей, его воля будет исполнена, - рассказал корреспонденту «КП»-Петербург Валерий Георгиевич. - На Шуваловском кладбище покоятся его родители, поэтому вполне понятно, почему он выбрал именно его.

Напомним, литератор скончался 3 декабря на 82-ом году жизни. Одна из возможных причин смерти - проблемы с сердцем. Церемония захоронения пройдет утром, на ней будут присутствовать только родственники. А в 16 часов того же дня, 22 декабря, в Музее Набокова состоится прощальный вечер с писателем для всех, кто его знал и любил.

- Место выбрано не случайно, в 2017 году мы в этом музее отмечали 80-летний юбилей Андрея

Андрей Битов, классик русской литературы, наш первый постмодернист. Ему мы обязаны за «Пушкинский дом», за «Уроки Армении», за рассказ «Пенелопа», за так актуальный сегодня «Грузинский альбом»… Все эти литературные произведения уже стали памятниками литературы. Впрочем, за нелитературные памятники горожане тоже благодарны Битову: за Чижика-пыжика на Фонтанке, созданному вместе с Резо Габриадзе, за зайца в Михайловском, который, согласно легенде, спас Пушкина в декабре 1825 года, перебежав дорогу ссыльному поэту и тем самым отвратив его от поездки в Санкт-Петербург.

СПРАВКА «КП»

Андрей Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературы, член Союза писателей СССР. Родился в Ленинграде в 1937 году. Свою писательскую деятельность начал в 1956 году. Первый роман «Пушкинский дом» был опубликован в США в 1978 году. В 1979 году он создал бесцензурный альманах «Метрополь», а в 1991 году — неформальное объединение «БаГаЖъ».