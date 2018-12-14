2018-12-14T14:18:54+03:00
Общество

«Театральные» клумбы украсят Петербург в 2019 году

Бегонии, цинерарии и бальзамины сложатся в арфы и маски в садах города
Лилия КОЗЛОВА
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Главной темой петербургских цветников в 2019 году станет театр Фото: Официальный сайт администрации ПетербургаГлавной темой петербургских цветников в 2019 году станет театр Фото: Официальный сайт администрации Петербурга
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2019-й год в России пройдет под знаком театра. В связи с этим в городах страны уже сейчас готовятся различные программы и мероприятия, посвященные данному виду искусства. Петербург, как Культурная столица со множеством знаменитых на весь мир театров, станет одним из центров события. И чтобы подчеркнуть театральный лейтмотив, городские садовники создадут уникальные тематические клумбы.

- В Год театра каждый район Петербурга будет украшен клумбами, рисунки которых будут напоминать театральные маски, арфы и другие символы данного искусства. Всего в городе появятся более 900 цветников и 7 миллионов цветов, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройства Северной столицы.

Согласование проектов пройдет в феврале, а с апреля по май первые клумбы начнут оживать на улицах города на Неве. Некоторые проекты уже можно увидеть на официальном сайте правительства Петербурга. Планируется, что улицы украсят бегонии, цинерарии и бальзамины и другие прекрасные цветы. Яркие композиции оформят въезды в районы. Особое внимание будет уделено Кронштадту, который в будущем году отметит 315-летие.

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