Путин пришел в Петербургскую филармонию, чтобы поздравить Темирканова с юбилеем

СЕГОДНЯ 20:38 2018-12-15T20:38:21+03:00

Юбиляр не только дирижер, но и преподаватель, меценат, волонтер. Фото: Пресс-служба президента России

Изменить размер текста: A A

Завершением рабочей поездки президента в Петербург стал визит в академическую филармонию имени Шостаковича, где сегодня вечером проходит гала-концерт Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств», уже девятого по счету. На сей раз торжество посвятили худруку филармонии Юрию Темирканову: 10 декабря дирижер отметил свое восьмидесятилетие.

– Я сейчас скажу от имени музыкальных обывателей, не специалистов, не музыкантов, – начал Путин. – Благодаря Юрию Хатуевичу мы погружаемся в волшебный, бесконечный мир музыки, мы ощущаем его глубину и вселенский масштаб. Благодаря Юрию Хатуевичу мы переживаем такие яркие чувства, которые невозможно описать словами. За это Вам огромное спасибо от сотен тысяч и от миллионов любителей музыки.

Президент напомнил, что юбиляр не только дирижер, но и преподаватель, меценат, волонтер, инициатор множества фестивалей.

– Мы как-то не заметили, а, может быть, это я не заметил, но Юрий Хатуевич возглавляет Заслуженный коллектив России с 1988 года, то есть уже тридцать лет, – отметил глава государства. – Но ваш гениальный предшественник – маэстро Мравинский – работал здесь гораздо дольше. Я хочу выразить надежду, что Вы еще ни один год будете радовать публику и всех нас своим замечательным искусством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Игорь Матвиенко предложил Путину ввести возрастное ограничение на рэп

На сегодняшнем заседании Совета по культуре и искусству в Стрельне, которое возглавил Владимир Путин, композитор и продюсер Игорь Матвиенко поднял проблему рэперов и блогеров, которые «могут себе позволить нецензурную лексику» (подробности)

Пиотровский попросил президента защитит петербургские музеи

На заседании Совета по культуре и искусству в Константиновском дворце глава Эрмитажа и Союза музеев России Михаил Пиотровский попросил президента защитить музеи «от закрытия и передела» во имя неделимости коллекций (подробности)

2023 год в России может стать Годом Рахманинова

На заседании Совета по культуре и искусству в Стрельне пианист-виртуоз Денис Мацуев предложил сделать 2023 год Годом музыки (подробности)