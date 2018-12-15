2018-12-15T20:38:21+03:00
Общество

Путин пришел в Петербургскую филармонию, чтобы поздравить Темирканова с юбилеем

10 декабря маэстро исполнилось восемьдесят лет
Анна ПОСЛЯНОВА
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Юбиляр не только дирижер, но и преподаватель, меценат, волонтер. Фото: Пресс-служба президента РоссииЮбиляр не только дирижер, но и преподаватель, меценат, волонтер. Фото: Пресс-служба президента России
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Завершением рабочей поездки президента в Петербург стал визит в академическую филармонию имени Шостаковича, где сегодня вечером проходит гала-концерт Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств», уже девятого по счету. На сей раз торжество посвятили худруку филармонии Юрию Темирканову: 10 декабря дирижер отметил свое восьмидесятилетие.

– Я сейчас скажу от имени музыкальных обывателей, не специалистов, не музыкантов, – начал Путин. – Благодаря Юрию Хатуевичу мы погружаемся в волшебный, бесконечный мир музыки, мы ощущаем его глубину и вселенский масштаб. Благодаря Юрию Хатуевичу мы переживаем такие яркие чувства, которые невозможно описать словами. За это Вам огромное спасибо от сотен тысяч и от миллионов любителей музыки.

Президент напомнил, что юбиляр не только дирижер, но и преподаватель, меценат, волонтер, инициатор множества фестивалей.

– Мы как-то не заметили, а, может быть, это я не заметил, но Юрий Хатуевич возглавляет Заслуженный коллектив России с 1988 года, то есть уже тридцать лет, – отметил глава государства. – Но ваш гениальный предшественник – маэстро Мравинский – работал здесь гораздо дольше. Я хочу выразить надежду, что Вы еще ни один год будете радовать публику и всех нас своим замечательным искусством.

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