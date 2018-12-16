В Петербурге трое грабителей напали на директора магазина и унесли всю выручку

16 Дек. 09:52 2018-12-16T09:53:16+03:00

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Ограбление магазина произошло ранним утром в Санкт-Петербурге. Трое неизвестных ворвались в торговую точку на Южном шоссе и стали угрожать сотрудникам магазина. Увидев преступников, рабротники решили не сопротивляться.

- Трое неизвестных преступников были в медицинских масках, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Преступники стали угрожать расправой генеральному директору магазина и требовать деньги. В итоге неизвестные похитили выручку из кассы, после чего с места происшествия скрылись.

Добычей преступников стали 10 тысяч рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - поясняют МВД. - Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.