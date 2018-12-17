Прогноз погоды на понедельник, 17 декабря, в Петербурге: облачность и снег

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-17T07:42:27+03:00

В первый рабочий день на новой неделе будет держаться мороз, как и последующие дни

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Понедельник день тяжелый. Особенно когда уже не за горами новогодние праздники, которые принесут долгожданный отдых. Осталось всего пара недель до заветного веселья, но а пока что петербуржцы продолжают свои трудовые будни. Новая неделя пока что сулит морозы в Петербурге, но при этом прекрасную сухую погоду.

- 17 декабря ожидается облачная, но с прояснениями погода. Температура воздуха днем до минус 4-6 градусов по Цельсия. Вполне возможен слабый снег в некоторых районах Северной столицы. При этом мороз не будет сильно «кусаться», так как ветер обещает быть юго-восточным и умеренным, - сообщается на сайте гидрометцентра Петербурга.

Не стоит забывать о том, что в такую погоду на дорогах сохраняется гололедица. Особенно внимательными надо быть пешеходам, так как накатанный на тротуарах снег, постепенно превратился в настоящий каток. Поэтому следует ходить аккуратно, стараясь не упасть.

Впрочем, такая погода точно продержится еще, как минимум, до середины недели. Во вторник и среду также будут морозы до минус 4, минус 6 градусов. Порой Петербург будет накрывать небольшая снег, а вот солнце пока что не спешит выглянуть из-за облаков.