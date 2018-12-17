2018-12-17T09:01:57+03:00
Общество

Кот Ахилл посетил премьеру оперы «Дворцовые стражи» в Эрмитажном театре

Пушистый хранитель музея поприветствовал гостей представления со сцены театра и сфотографировался с желающими
Лилия КОЗЛОВА
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Кот Ахилл стал почетным гостем премьеры оперы в картинках для детей "Дворцовые стражи" Фото: пресс-служба Республики кошек, Республики котов и Музея КошкиКот Ахилл стал почетным гостем премьеры оперы в картинках для детей "Дворцовые стражи" Фото: пресс-служба Республики кошек, Республики котов и Музея Кошки
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В Петербурге состоялся первый показ оперы в картинках для детей «Дворцовые стражи». Почетным гостем премьеры 16 декабря стал легендарный хранитель Эрмитажа кот Ахилл в сопровождении своей заботливой смотрительницы. Уникальный спектакль представили на сцене Эрмитажного театра.

- История оперы рассказывает о бездомном котенке, который стал стражем Эрмитажной коллекции древнего искусства. Однако в первую же его рабочую ночь из зала пропадает ценнейший экспонат. Чьих же это рук дело? Вероятно это старые соперники котов – подвальные крысы. Котенок берется за расследование дела и попадает в непростое путешествие, - рассказала сюжет спектакля пресс-служба Республики кошек.

Увлекательное представление ярко представлено с помощью красочных костюмов и анимированной мультимедийной декорации, а сам спектакль включает в себя элементы игры и обучения.

Перед началом оперы, кот Ахилл поприветствовал гостей со сцены театра, а также познакомился и сфотографировался со всеми желающими. Само представление началось с увлекательной интродукции с интересными историями и вопросами об эрмитажных котах.

Все желающие увидеть приключения эрмитажных котов, смогут это сделать 3 и 5 января. Представления будут проходить в формате новогодних елок.

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