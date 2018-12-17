На Ржевке у съезда с моста полностью сгорел пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-17T09:50:55+03:00

При съезде с моста из Всеволожска на Ржевке полностью сгоревший автобус Фото: СОЦСЕТИ

Сообщений о пострадавших в результате пожара пока что нет. На месте работают спасательные службы [видео]

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Утром, 17 декабря, очевидцы сообщили, что у съезда с моста из Всеволожска на Ржевку в Красногвардейском районе Петербурга на дороге стоит сгоревший пассажирский автобус. Транспортное средство выгорело полностью, более менее цел остался только корпус.

- При съезде с моста из Всеволожска на Ржевке полностью сгоревший автобус. Пожарные на месте, - сообщают свидетели в социальных сетях.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, к 9-ти часам утра огонь, охвативший пассажирский автобус, уже ликвидирован. На месте ЧП находятся как минимум две пожарные машины, спасатели завершают работу по уничтожению пламени. От автобуса отходит дым либо же пар.

На Ржевке полностью сгорел пассажирский автобус.

По какой причине произошел пожар, пока что не известно. Сообщений о пострадавших в огне тоже не поступало. Пока спасатели разбираются с ЧП, на дороге образовался небольшой затор.