Женщина сбила мать с детьми на светофоре в Петербурге

17 Дек. 10:37 2018-12-17T12:53:40+03:00

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Серьезная авария произошла в воскресение, 16 декабря в Красносельском районе Петербурга. Женщина и трое детей оказались под колесами иномарки, которая сбила их на пешеходном переходе. Все четверо оказались на больничных койках.

- ДТП случилось 16 декабря около двух часов дня. Возле дома 67 по Ленинскому проспекту по светофору переходили дорогу 35-летняя петербурженка и трое детей в возрасте от четырех до десяти лет. В этот момент с ног их сбила другая 35-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля «Форд Эксплорер», - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу.

После аварии пешеходы – женщина и дети были госпитализированы. У всех медики зафиксировали травмы различной степени тяжести. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движение. Расследование продолжается.