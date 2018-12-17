2018-12-17T11:10:41+03:00
Общество

В Петербурге утвердили план строительства метро в Кудрово

Открытие же станции метрополитена стоит ожидать в конце 2025-го года
Лилия КОЗЛОВА
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Утверждена «дорожная карта» по строительству метро в КудровоУтверждена «дорожная карта» по строительству метро в КудровоФото: Александр ГЛУЗ
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Смольный вместе с правительством Ленинградской области утвердил план мероприятий по строительству Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии от станции «Улица Дыбенко» до новой станции «Кудрово», а также электродепо «Правобережное». «Дорожную карту» подписали вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и заместитель председателя правительства области Михаил Москвин. Несмотря на то, что появился план, открытие новой станции подземки стоит ожидать только к концу 2025-го года.

- До конца марта 2019-го года подрядчик должен предложить варианты расположения депо «Правобережная» и станции «Купчино». Далее, с июля 2019-го года по март 2020-го будет разрабатываться план проектировки и проекта межевания территории, где разместятся эти два вестибюля, - сообщается на сайте администрации Петербурга.

В те же года будет проходить работа по резервированию и изъятию земельных участков, где будут строиться станции. С 2021-го по 2022-й года запланировано получение технических условий на присоединение новых объектов петербургской подземки к инженерным сетям. Одновременно со строительством вестибюля «Кудрово» будет идти и возведение транспортно-пересадочного узла в том же месте.

- Станцию «Кудрово» ждали еще вчера, и мы с областью подписали план, который не позволит перенести её на послезавтра, – заявил Игорь Албин.

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