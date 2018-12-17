2018-12-17T15:20:05+03:00
Происшествия

Парень, угостивший подростков наркотиками, сядет в тюрьму на три года

Молодой человек устроил притон у себя дома в Ленинградской области
Лилия КОЗЛОВА
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Парень, склонивший подростков к употреблению наркотиков, сел на три года в тюрьмуПарень, склонивший подростков к употреблению наркотиков, сел на три года в тюрьмуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Молодой человек из Лужского района Ленобласти, по всей видимости, решил подружиться с подростками. Однако способ для такой «дружбы» он избрал крайне нестандартный и незаконный, предложив запретный плод несовершеннолетним.

- В ноябре 2017 года 20-летний парень, находясь у себя дома, употреблял наркотики. К себе в квартиру он привел еще двоих несовершеннолетних и двоих старше 18-ти лет. Видимо, одному ему употреблять было скучно, поэтому он предложил разделить наркотики вместе с компанией, - сообщила прокуратура Ленобласти.

Кроме того, в августе 2018 года этот же парень купил через «закладку» наркотики, которые после хранил у себя дома для личного употребления. Позже, когда к нему с досмотром пришли полицейские, данное вещество у него изъяли.

На основании всех вышеупомянутых фактов, суд приговорил парня к трем годам отбывания наказания в колонии строгого режима.

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