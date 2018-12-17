2018-12-17T15:57:43+03:00
Происшествия

Пьяный хулиган разгромил иномарки в центре Петербурга

Молодого человека задержали после того, как он разбил лобовое стекло, помял крышу и капот машины
Лилия КОЗЛОВА
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В Центральном районе Петербурга хулиган повредил две иномарки, припаркованные на улице МаратаВ Центральном районе Петербурга хулиган повредил две иномарки, припаркованные на улице МаратаФото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь с пятницы на субботу 15 декабря пьяный мужчина решил «выпустить пар» и устроил настоящий погром автомобилей в центре Петербурга. «Развлекался» он до тех пор, пока его не остановили сотрудники Росгвардии, которые подоспели до тех пор, пока хулиган не разбил все автомобили в округе.

- 15 декабря почти в час ночи сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Центрального района Петербурга прибыли на вызов местных жителей, которые сообщили, что возле дома 6 по улице Марата какой-то мужчина устраивает беспорядок – громит машины, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Оказалось, что до прибытия охраны, 27-летний пьяный мужчина разбил лобовое стекло у иномарки «Фольксваген Поло», а также каким-то образом помял крышу и капот у BMW X5. Однако когда уже прибыли росгвардейцы, парню было не до буйства.

Какую сумму ущерба нанес хулиган, сейчас уточняется. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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