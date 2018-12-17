2018-12-17T16:27:24+03:00
Спорт

Стал известен соперник «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы

На пути к заветному трофею сине-бело-голубым придется обыгрывать турецкий «Фенербахче»
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Зенит" сыграет с "Фенербахче" в 1/16 Лиги Европы. Фото: ФК "Зенит"."Зенит" сыграет с "Фенербахче" в 1/16 Лиги Европы. Фото: ФК "Зенит".
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 декабря, в штаб-квартирое УЕФА в швейцарском городе Ньон прошла церемония жеребьевки весенней стадии главных клубных футбольных турниров Европы. Россию в них представляют всего две команды – «Зенит» и «Краснодар». И если кубанцам достался грозный немецкий «Байер», то петербуржцы могут быть относительно довольны своим соперником.

- В 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубые померятся силами с турецким «Фенербахче», - сообщает пресс-служба «Зенита».

Первая встреча состоится с 12 по 14 февраля, а ответная – 20 или 21 числа. Победитель пары, который пройдет в 1/8 финала, определится по сумме двух игр.

Напомним, что на групповом этапе «Зенит» занял первое место, несмотря на то, что в последнем матче проиграл пражской «Славии». До середины января все игроки сине-бело-голубых ушли в отпуск, после которого команда соберется на базе в Удельной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму