Стал известен соперник «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы

17 Дек. 16:27 2018-12-17T16:27:24+03:00

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Сегодня, 17 декабря, в штаб-квартирое УЕФА в швейцарском городе Ньон прошла церемония жеребьевки весенней стадии главных клубных футбольных турниров Европы. Россию в них представляют всего две команды – «Зенит» и «Краснодар». И если кубанцам достался грозный немецкий «Байер», то петербуржцы могут быть относительно довольны своим соперником.

- В 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубые померятся силами с турецким «Фенербахче», - сообщает пресс-служба «Зенита».

Первая встреча состоится с 12 по 14 февраля, а ответная – 20 или 21 числа. Победитель пары, который пройдет в 1/8 финала, определится по сумме двух игр.

Напомним, что на групповом этапе «Зенит» занял первое место, несмотря на то, что в последнем матче проиграл пражской «Славии». До середины января все игроки сине-бело-голубых ушли в отпуск, после которого команда соберется на базе в Удельной.