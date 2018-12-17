2018-12-17T17:41:11+03:00
Общество

В Петербурге умер ученый-нейробиолог Егор Малашичев

Доценту кафедры зоологии факультета биологии Санкт-Петербургского государственного университета было 46 лет
Петр КИБЕР
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В Петербурге в возрасте 46 лет умер ученый-нейробиолог Егор Малашичев.В Петербурге в возрасте 46 лет умер ученый-нейробиолог Егор Малашичев.Фото: СОЦСЕТИ
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Обычно в таких случаях говорят «невосполнимая потеря», но в этом случае журналистский штамп оправдан как никогда. В Петербурге, в возрасте 46 лет скончался ученый-нейробиолог Егор Малашичев. Смерть наступила в один момент, когда мужчина приехал домой, чтобы поздравить жену с годовщиной свадьбы.

- Дорогие друзья! Ничего внезапнее смерти нет. Он ушёл на моих руках с букетом роз для меня - сегодня день нашей свадьбы. Мы были вместе ровно 23 года, - написала в соцсети супруга Егора Малашичева Анна.

Егор Малашичев был известным человеком в петербургском ученом сообществе. К своим 46 годам он успел стать доцентом кафедры зоологии факультета биологии Санкт-Петербургского государственного университета, руководителем лаборатории молекулярной нейробиологии в Институте экспериментальной медицины, где изучал ассиметрию мозга животных, чтобы найти методы лечения шизофриниии, аутизма и других болезней у людей.

К сожалению, всем этим планам сбыться было не суждено. У молодого ученого остались жена и трое детей. Прощание с Егором Малашичевым состоится 19 декабря на Волковском православном кладбище Петербурга.

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