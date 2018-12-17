2018-12-17T21:33:25+03:00
Звезды

Полюстровская трамвайная подстанция стала объектом культурного наследия Петербурга

Распоряжение о включении в реестр подписал глава КГИОП
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полюстровская трамвайная подстанция объявлена вновь выявленным объектом культурного наследия Петербурга. Фото: КГИОП СПбПолюстровская трамвайная подстанция объявлена вновь выявленным объектом культурного наследия Петербурга. Фото: КГИОП СПб
Изменить размер текста:

Сегодня в петербургском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) был плодотворный день. Вслед за признанием Смоленского лютеранского кладбища памятником регионального значения, в список культурных объектов внесли и Полюстровскую трамвайную подстанцию.

- 17 декабря глава КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о признании подстанции выявленным объектом культурного наследия, - сообщает пресс-служба Смольного.

Решение было принято после работы комиссии, которая обследовала здание, стоящее неподалеку от перекрестка Пискаревского проспекта и улицы Жукова (бывшая Енисейская).

Подстанция, которая построена по проекту гражданского инженера Александра Алексеевича Ламагина в 1914-1915 годах, ранее выходила фасадом на уже не существующую Елизаветинскую улицу.

- Объект представляет ценность как сохранившийся образец дореволюционной застройки, - говорится в выводах комиссии.

От большинства подобных построек здание отличается богатством убранства и отделки: «муфтированные» пилястры ионического ордера, карниз с модульонами, полосовый руст в уровне первого и второго этажей, оконные наличники с замковыми камнями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неагрессивных бродячих собак будут возвращать на улицу из приюта
ЗакС хочет запретить подросткам покупать энергетики
Стадион «Кировец» стал объектом культурного наследия
«Жигули» сбил троих человек в Кингисеппском районе
Из Петербурга на Байкал: В «Пулково» появились прямые рейсы в Иркутск
Цимбалинский мост закроют на ремонт на полгода в Петербурге
В Петербурге мужчина насиловал 10-летних девочек
На трассе «Сортавала» появилась новая достопримечательность
Продавца кокаина полиция поймала в Петербурге
Музей Кошки стал «Лучшим в туризме» в Ленинградской области
Петербуржца с наркотиками поймали в подъезде дома в Колпино
«Лексус» за семь миллионов рублей угнали в Петербурге
Двоих пенсионеров мошенники оставили без денег в Петербурге
Троллейбусы изменили маршруты из-за аварии на водоканале в центре Петербурга
Погода на 18 декабря в Петербурге: крепкий мороз и небольшой снег
В "Пулково" пропустили ядовитых пауков
Растворимый кофе с нерастворимым наркотиком пытались передать в "Кресты"
Сергей Семак о матчах "Зенит" - "Фенербахче": нам достался непростой жребий