Полюстровская трамвайная подстанция стала объектом культурного наследия Петербурга

17 Дек. 21:33 2018-12-17T21:33:25+03:00

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Сегодня в петербургском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) был плодотворный день. Вслед за признанием Смоленского лютеранского кладбища памятником регионального значения, в список культурных объектов внесли и Полюстровскую трамвайную подстанцию.

- 17 декабря глава КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о признании подстанции выявленным объектом культурного наследия, - сообщает пресс-служба Смольного.

Решение было принято после работы комиссии, которая обследовала здание, стоящее неподалеку от перекрестка Пискаревского проспекта и улицы Жукова (бывшая Енисейская).

Подстанция, которая построена по проекту гражданского инженера Александра Алексеевича Ламагина в 1914-1915 годах, ранее выходила фасадом на уже не существующую Елизаветинскую улицу.

- Объект представляет ценность как сохранившийся образец дореволюционной застройки, - говорится в выводах комиссии.

От большинства подобных построек здание отличается богатством убранства и отделки: «муфтированные» пилястры ионического ордера, карниз с модульонами, полосовый руст в уровне первого и второго этажей, оконные наличники с замковыми камнями.