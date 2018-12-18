2018-12-18T11:25:27+03:00
Происшествия

Продавца кокаина полиция поймала в Петербурге

У мужчины изъяли почти 250 граммов запрещенного наркотика и электронные весы
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге полиция задержала мужчину с кокаином Фото: архив "КП"В Петербурге полиция задержала мужчину с кокаином Фото: архив "КП"
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Житель Приморского района Петербурга попался в руки полиции с большим весом наркотиков. У мужчины при себе было почти четверть килограмма ничего иного, а кокаина – особо дорогого вещества на «черном» рынке.

- В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 37-летнего местного жителя. Во время личного досмотра у петербуржца изъяли три пакета в белым порошком. Экспертиза показала, что это оказался кокаин, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу.

При взвешивании пакетов, оказалось, что в них хранилось 248,6 граммов кокаина. После такой находки, полиция отправилась вместе с задержанным к нему домой для того, чтобы продолжить обыск. В квартире мужчины они нашли не только еще белого порошка, но и специальные электронные весы для взвешивания наркотика.

Сейчас полиция считает, что этот гражданин причастен и к другим преступлениям с наркотиками, поэтому проводит тщательное расследование.

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