Продавца кокаина полиция поймала в Петербурге

18 Дек. 11:25 2018-12-18T11:25:27+03:00

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Житель Приморского района Петербурга попался в руки полиции с большим весом наркотиков. У мужчины при себе было почти четверть килограмма ничего иного, а кокаина – особо дорогого вещества на «черном» рынке.

- В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 37-летнего местного жителя. Во время личного досмотра у петербуржца изъяли три пакета в белым порошком. Экспертиза показала, что это оказался кокаин, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу.

При взвешивании пакетов, оказалось, что в них хранилось 248,6 граммов кокаина. После такой находки, полиция отправилась вместе с задержанным к нему домой для того, чтобы продолжить обыск. В квартире мужчины они нашли не только еще белого порошка, но и специальные электронные весы для взвешивания наркотика.

Сейчас полиция считает, что этот гражданин причастен и к другим преступлениям с наркотиками, поэтому проводит тщательное расследование.