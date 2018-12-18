«Жигули» сбил троих человек в Кингисеппском районе

18 Дек. 13:18 2018-12-18T13:18:37+03:00

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Серьезная авария произошла утром во вторник, 18 декабря, в Ленинградской области. Мужчина за рулем отечественного автомобиля «Жигули» сбил стразу троих пешеходов, которые пытались перейти дорогу.

- Авария произошла около 9:15 утром во вторник, 18 декабря. За рулем ВАЗ-2105 по дороге Псков – Кингисепп ехал 59-летний мужчина. В районе 231-го километра он сбил пешеходов, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как произошло ДТП, дорожные инспекторы пока не уточняют. Был ли обустроен пешеходный переход в том месте, где трое человек переходили дорогу, также не известно. Вполне возможно, что водитель «Жигули» в такое раннее время, когда на улице еще темно, просто не заметил людей на дороге.

Благо авария обошлась без летальных исходов. Сам водитель не пострадал, а вот мужчина, на вид которому 50 лет и две женщины примерного того же возраста, попали в Центральную районную больницу Кингисеппа. Как они сейчас себя чувствуют, не уточняется.