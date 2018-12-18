Открытие метро «Горный институт» переносится на два года

18 Дек. 17:53 2018-12-18T17:53:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем недавно власти Петербурга представили новую схему развития метро, однако пока сроки даже запланированных к открытию станций срываются один за одним. Вслед за Фрунзенским радиусом, который сдадут не раньше мая 2019 года – на шесть месяцев позже, чем запланировано, на два года переносятся сроки и открытия «Горного института».

- Из-за задержек по закупкам комплектующих и несвоевременной сборки щита для проходки наклонного хода, ввод в строй станции переносится на 2021 год, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

В настоящее время готовность станции метро «Горный институт» составляет около 30 процентов, а в общем ситуация на Лахтинско-Правобережной ветке метро складывается аналогичная той, что есть сейчас на Фрунзенском радиусе.

При этом чиновники отметили, что сроки пока ориентировочные. Если будет выполнено решение, принятое на техническом совете – использование двух вентиляционных шахт для выборки грунта и подачи вниз оборудования, то отставание от сроков сократится до 11 месяцев.

Напомним, что изначально «Горный институт» должен был начать работу в 2019 году.