2018-12-18T21:23:16+03:00
Общество

«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге

Прокатиться на таком новогоднем транспорте можно будет по маршруту № 3
Полина ЖУКОВА
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Первый рейс торжественно отправился вчера от Музея городского электрического транспорта.Первый рейс торжественно отправился вчера от Музея городского электрического транспорта.Фото: Артем КИЛЬКИН
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Шестьсот тысяч рублей на ветер, волшебные трамваи и убийственная пиротехника - Петербург готовится к Новому году

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За две недели до Нового года на улицы Северной столицы вышел «волшебный» трамвай. Первый рейс торжественно отправился вчера от Музея городского электрического транспорта. Всего по городу будет ходить три украшенных несколькими сотнями лампочек вагона. Все они современные, но выполнены в ретростиле.

Прокатиться на таком новогоднем транспорте можно будет по маршруту № 3 - одному из самых красивых в городе. Он следует от площади Ленина на Петроградку, а затем через Троицкий мост к Садовой улице и завершается на площади Репина. Дарить праздничное настроение петербуржцам и гостям города «волшебные» трамваи будут до конца новогодних праздников.

Волшебный трамвай, украшенный праздничной иллюминацией, начал курсировать в Петербурге.

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