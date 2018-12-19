2018-12-19T08:27:51+03:00
Общество

Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут

Поезда на зеленой ветке Петербургской подземки следовали без остановки на станции
Лилия КОЗЛОВА
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Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минутМетро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минутФото: Олег ЗОЛОТО
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В самый час-пик утром в среду, 19 декабря, станция Петербургского метро «Маяковская» закрылась. Причиной тому бесхозный предмет, который обнаружили в вестибюле. Однако на проверку понадобилось всего лишь 20 минут.

- В 7:58 часов утра станция метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» были закрыты из-за потенциально опасного предмета, оставленного в вестибюле, - сообщила пресс-служба Петербургской подземки.

В такое время, закрытое метро, да еще и пересадочный узел – серьезная помеха для спешащих на работу жителей Петербурга. Однако уже спустя 21 минуту подземка заработала в штатном режиме. По данным пресс-службы метро, никаких опасных предметов обнаружено не было.

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