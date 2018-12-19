2018-12-19T09:03:24+03:00
Происшествия

Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге

Женщина и мужчина хранили дома амфетамин и «спайс» в больших количествах
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Выборге задержали двух продавцов наркотиковВ Выборге задержали двух продавцов наркотиковФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Стражи порядка в городе Выборг Ленинградской области обнаружили группу наркодельцов, которые продавали «смерть» в районе. Ими оказались двое местных жителей: 30-летняя женщина и 36-летний мужчина.

- В понедельник, 17 декабря, полицейские досмотрели 30-летнюю гражданку, у которой обнаружили полиэтиленовый пакет с порошком весом в полкило. Экспертиза показала, что вещество белого цвета – опасный наркотик амфетамин, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Ленобласти.

Отправившись к женщине домой, правоохранители нашли еще 23 пакетика с тем же веществом общей массой 270 грамм. После они направились ко второму подозреваемому, который, по всей видимости, является подельником гражданки. Мужчина также хранил по месту жительства наркотики. При обыске у него изъяли 12,7 грамм белого порошка, а также 81,3 грамм смеси, которая называется «спайс».

В отношении обоих наркодиллеров было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверку и пытается выявить других соучастников, которые тоже продавали или же поставляли наркотики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На перекрестке Королева и Сизова две иномарки снесли светофор
«Метрострой» назвал причины задержки открытия станций «Театральная» и «Горный институт»
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга