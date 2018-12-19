Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге

19 Дек. 09:03 2018-12-19T09:03:24+03:00

Женщина и мужчина хранили дома амфетамин и «спайс» в больших количествах

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Стражи порядка в городе Выборг Ленинградской области обнаружили группу наркодельцов, которые продавали «смерть» в районе. Ими оказались двое местных жителей: 30-летняя женщина и 36-летний мужчина.

- В понедельник, 17 декабря, полицейские досмотрели 30-летнюю гражданку, у которой обнаружили полиэтиленовый пакет с порошком весом в полкило. Экспертиза показала, что вещество белого цвета – опасный наркотик амфетамин, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Ленобласти.

Отправившись к женщине домой, правоохранители нашли еще 23 пакетика с тем же веществом общей массой 270 грамм. После они направились ко второму подозреваемому, который, по всей видимости, является подельником гражданки. Мужчина также хранил по месту жительства наркотики. При обыске у него изъяли 12,7 грамм белого порошка, а также 81,3 грамм смеси, которая называется «спайс».

В отношении обоих наркодиллеров было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверку и пытается выявить других соучастников, которые тоже продавали или же поставляли наркотики.