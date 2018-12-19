Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать

19 Дек. 10:09 2018-12-19T10:09:04+03:00

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Романтические прогулки по крышам Петербурга, а уж тем более платные экскурсии в скором времени закончат свое существование. В городском Законодательном собрании депутаты поддержали инициативу ввести штрафы для руферов.

- У большинства организаторов этих экстремальных прогулок разрешений на них нет. Крыши в историческом центре Петербурга покатые, а безопасность участников экскурсий никак не обеспечивается. Также руферы любыми способами добывают ключи от парадных, взламывают двери на чердаках и мешают жильцам, - передают слова парламентария Дениса Четырбока «Невские Новости».

Сегодня экстремалов можно привлекать к ответственности только тогда, когда они взламывают замки или распивают алкоголь на крыше. Согласно законопроекту, который уже в первом чтении получил одобрение, организаторов экскурсий по крышам будут наказывать. Владельцам такого «бизнеса» придется выплачивать штрафы: от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч рублей должностные лица и от 50 до 200 тысяч рублей для юрлиц.

При этом вылазки на крыши все же будут разрешены, но при условии, что их будут страховать МЧС.