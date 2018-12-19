2018-12-19T23:47:04+03:00
Спорт

Перед матчем СКА - ЦСКА 22 декабря на "Газпром-Арене" выступит Григорий Лепс

Само армейское дерби начнется в 17:00
Елена МОЛОДКИНА
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Григорий Лепс - хедлайнер концерта 22 декабряГригорий Лепс - хедлайнер концерта 22 декабряФото: Руслан РОЩУПКИН
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Уже в субботу, 22 декабря, "Газпром-Арена" на Крестовском острове примет второй в своей истории хоккейный матч. На этот раз налед выйдут команды СКА и ЦСКА. И если перед матчами "Зенита" на стадионе проходт "Фан Променад", то за несколько часов до начала ледового поединка откроется "Hocckey Classic Fest".

- В фойе будет представлена экспозиция Музея хоккея. Также в преддверии Нового года болельщиков ждет праздничная елка, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также новогодняя почта, - сообщает пресс-служба ХК СКА.

Кроме того, для болельщиков будет выступать военные оркестр, группа "Виктор", а хедлайнером мероприятия станет Григорий Лепс.

Также болельщиков ждут кокнурсы, маскоты и развлечения для всей семьи. Начало программы в 14:00, а армейское дерби на льду "Газпром -Арены" стартует в 17:00.

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