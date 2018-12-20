2018-12-20T09:05:40+03:00
Общество

Автозаводы Петербурга в ноябре увеличили выпуск машин на 17%

За одиннадцать месяцев 2018 года этот показатель вырос почти на 9%
Лилия КОЗЛОВА
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Автопром в Петербурге вырос в 2018 году Фото: архив "КП"Автопром в Петербурге вырос в 2018 году Фото: архив "КП"
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Петербургский автопром в 2018 году показывает рост. За одиннадцать месяцев текущего годо с конвейеров заводов было выпущено 344,1 тысячи легковых автомобилей. Это почти на 9 % больше, чем за тот же период 2017 года.

- В Петербурге находятся заводы Toyota, Nissan и Hyundai. Автомобильная промышленность остается одной из ведущих в городе. В целом по России доля Северной столицы по производству легковых машины около 22-24%, - говорится в материалах Петростата.

За прошедший ноябрь производство автозаводов составило 36,2 тысячи машин. Если сравнивать с тем же месяцем в 2017-м году, то показатель увеличился на 17%.

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