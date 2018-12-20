Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-20T10:49:59+03:00

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В Петербурге задержали врача местной государственной больницы, который подозревается в сексуальных преступлениях по отношению к пациенткам. Три девушки находились в состояния наркоза после операций.

- Все преступления, в которых подозревается анестезиолог-ревматолог в один день, 19 декабря. В больнице, где он работает, он воспользовался тремя девушками: 16-ти, 17-ти и 21-ого года. Пациентки находились в бессознательном состоянии, под общим наркозом после операций, - сообщила пресс-службы ГСУ СКР Петербурга.

Свои действия врач совершал постепенно. Насильственные действия он совершил с двумя, а третью изнасиловал. Реаниматолога задержали, однако ему неожиданно стало плохо. Сейчас он находится под охраной в медицинском учреждении. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений.