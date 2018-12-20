2018-12-20T13:07:17+03:00
Происшествия

Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо

Полностью сгорел цельнометаллический ангар [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пожар на складе во Фрунзенском районе Петербурга Фото: архив "КП"Пожар на складе во Фрунзенском районе Петербурга Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар утром 20 декабря. Огонь поглотил небольшое строение на Гаражном проезде, где находятся склады. Пожарным потребовалось чуть меньше часа, чтобы пошутишь возгорание.

- В 9:07 в четверг, 20 декабря, на телефон экстренной службы поступил звонок, в котором сообщалось о пожаре. Прибывшие на место спасатели обнаружили ангар, полыхающий огнем, - сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

На пожар выехали 20 спасателей и пять единиц техники. К 9:59 огонь был ликвидирован, однако за это время цельнометаллический ангар размером 10 на 20 метров сгорел полностью.

Пожар на Гаражном проезде в Петербурге.Сгорел цельнометаллический ангар

В сети появилось видео пожара. На кадрах видно сильно пламя и серо-черные клубы густого дыма, поднимающиеся в небо. Сведения о пострадавших уточняются. Специалисты выяснят, в чем стала причина возгорания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьники, до смерти забивших бездомных на стадионе "Корабел", отправятся в воспитательную колонию
Петр I накормил пассажиров петербургской подземки мандаринами
В Петропавловской крепости возвели ледяной городок с 8-метровым парусником и Дворцовым мостом
Путин вспомнил о последней встрече с Даниилом Граниным
Между Петербургом и Испанией будет летать больше самолетов
Беглов взял на контроль строительство футбольного поля для детдомовцев
Беглов встретится с журналисткой, задавшей вопрос об обманутых дольщиках
Власти Ленобласти хотят блокировать сделки с имуществом проблемных застройщиков
Правительство Петербурга отложило запуск «мусорной реформы»
Метро «Лесная» закрывали из-за бесхозного предмета всего на 13 минут
Льготное питание в школах Петербурга подорожает в 2019 году
На перекрестке Королева и Сизова две иномарки снесли светофор
«Метрострой» назвал причины задержки открытия станций «Театральная» и «Горный институт»
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга