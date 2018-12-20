Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар утром 20 декабря. Огонь поглотил небольшое строение на Гаражном проезде, где находятся склады. Пожарным потребовалось чуть меньше часа, чтобы пошутишь возгорание.
- В 9:07 в четверг, 20 декабря, на телефон экстренной службы поступил звонок, в котором сообщалось о пожаре. Прибывшие на место спасатели обнаружили ангар, полыхающий огнем, - сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.
На пожар выехали 20 спасателей и пять единиц техники. К 9:59 огонь был ликвидирован, однако за это время цельнометаллический ангар размером 10 на 20 метров сгорел полностью.
Пожар на Гаражном проезде в Петербурге.Сгорел цельнометаллический ангар
В сети появилось видео пожара. На кадрах видно сильно пламя и серо-черные клубы густого дыма, поднимающиеся в небо. Сведения о пострадавших уточняются. Специалисты выяснят, в чем стала причина возгорания.