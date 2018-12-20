Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо

20 Дек. 13:07 2018-12-20T13:07:17+03:00

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Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар утром 20 декабря. Огонь поглотил небольшое строение на Гаражном проезде, где находятся склады. Пожарным потребовалось чуть меньше часа, чтобы пошутишь возгорание.

- В 9:07 в четверг, 20 декабря, на телефон экстренной службы поступил звонок, в котором сообщалось о пожаре. Прибывшие на место спасатели обнаружили ангар, полыхающий огнем, - сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

На пожар выехали 20 спасателей и пять единиц техники. К 9:59 огонь был ликвидирован, однако за это время цельнометаллический ангар размером 10 на 20 метров сгорел полностью.

Пожар на Гаражном проезде в Петербурге.Сгорел цельнометаллический ангар

В сети появилось видео пожара. На кадрах видно сильно пламя и серо-черные клубы густого дыма, поднимающиеся в небо. Сведения о пострадавших уточняются. Специалисты выяснят, в чем стала причина возгорания.