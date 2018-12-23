СЕГОДНЯ 10:00 2018-12-23T10:01:35+03:00

Чемпион UFC прибыл на церемонию с олимпийскими чемпионами Хайбулаевым и Халмурзаевым. Фото: «Хоккейный город» СКА

Она появилась на базе хоккейного города СКА

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов открыл в Петербурге школу дзюдо. Мастер смешанных единоборств прибыл на церемонию в «Хоккейный город» СКА с олимпийскими чемпионами Тагиром Хайбулаевым и Хасаном Халмурзаевым.

Школа дзюдо «Турбо СКА» стала частью многофункционального спортивного комплекса, где готовят воспитанников системы СКА, на Российском проспекте. Это совместный проект хоккейного клуба и петербургского клуба дзюдо «Турбостроитель».

Перед маленькими дзюдоистами прошла показательная тренировка, которая закончилась раздачей автографов. Фото: «Хоккейный город» СКА

– Теперь 22 декабря можно считать не только днем рождения отечественного хоккея, днем рождения клуба СКА, но и днем рождения «Турбо СКА», – сообщают в пресс-службе «Хоккейного города».

После торжественного открытия маленьким дзюдоистам устроили показательную тренировку, которая закончилась раздачей автографов. В числе участников тренировки были талисманы – Конь-Огонь СКА и Лев «Турбостроителя».

– Хорошая тренировка в Питере, – написал на своих страничках в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.