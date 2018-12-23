На стройке на севере Петербурга бетонная плита раздавила трех рабочих

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-23T15:31:15+03:00

Второго погибшего нашли на следующий день при разборе обломков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один строитель оказался в реанимации, двое погибли

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Страшный несчастный случай произошел пятничным вечером, 21 декабря, на стройплощадке одного крупного застройщика Петербурга. Около половины одиннадцатого вечера в 1-м Предпортовом проезде с уровня восьмого этажа рухнула бетонная плита.

Сначала считали, что под ней оказались двое. 23-летний рабочий из Таджикистана погиб на месте, а его 26-летний земляк оказался в реанимации больницы №26 с размозженной правой стопой и переломом бедра. Мужчину прооперировали.

Но утром субботы под плитой нашли еще одного погибшего рабочего.

– 22 декабря около девяти часов утра при разборе обломков упавшей плиты был обнаружен труп 38-летнего гражданина Киргизии, – сообщает «Оперативное прикрытие».

Все трое мигрантов – сотрудники подрядной организации, нанятой застройщиком. Все рабочие проживали тут же, на стройке, в вагоне-бытовке.