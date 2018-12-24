2018-12-24T11:43:26+03:00
Происшествия

В Петербурге горел особняк князя Черкасского

Заброшенное историческое здание на Васильевском острове тушили около получаса
Петр КИБЕР
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В Петербурге опять горел особняк князя Черкасского. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге опять горел особняк князя Черкасского. Фото: vk.com/spb_today
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Очередное историческое здание в центре Петербурга пострадало от огня. Лишь недавно на Невском проспекте горел подвал старинного дома, то в понедельник, 24 декабря, огонь повредил бывший особняк князя Черкасского.

- В 9:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Университетская набережная, дом 23, - сообщает пресс-служба городского Управления МЧС.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы за полчаса полностью ликвидировали возгорание – в помещении 20 на 25 метров полыхал строительный мусор. Само здание сейчас находится на капитальном ремонте и принадлежит одному из крупных петербургских бизнесменов, постоянно проживающему в Израиле.

Надо сказать, что в октябре 2018 года особняк князя Черкасского, признанный памятником архитектуры регионального значения, уже пострадал от огня. Тогда пожарные тушили все тот же строительный мусор.

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