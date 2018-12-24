2018-12-24T13:47:15+03:00
Общество

Нападало: С улиц Петербурга вывезли 42 кубометра снега

И это данные лишь за прошлую неделю, когда осадки были не столь серьезными
Петр КИБЕР
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За прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли 42 кубометра снега.За прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли 42 кубометра снега.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новый год все ближе и ближе, а снега на улицах с каждым днем больше. И это дает робкую надежду, что хоть в этот раз наступление праздничной ночи петербуржцы встретят в белоснежном городе, а не стоя на асфальте. О большом снегопаде отчитались и коммунальные службы.

- За период с 10 по 16 декабря с улиц Петербурга было вывезено 42,5 тысячи кубометров снега, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

При этом с начала зимы дорожники уже успели убрать уже 121 тысячу кубометров белой субстанции, а высота снежного покрова составила 22 с небольшим сантиметра. Впрочем, прошлая неделя не была особенно снежной. А вот начиная с 20 декабря, осадки над Петербургом усилились. Только за выходные припаркованные машины успели обрасти высокими снежными шапками.

Если так продолжится и дальше, а синоптики обещают снегопад и в ближайшие дни, то коммунальным службам предстоят напряженные рабочие смены.

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