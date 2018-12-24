Аэропорт Пулково украсят инсталляции на тему произведений Достоевского

СЕГОДНЯ 15:33 2018-12-24T15:34:35+03:00

Пассажиров познакомят с творчеством писателя, в честь которого теперь называется воздушная гавань в Северной столице

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Вчера официально стало известно, что петербургский аэропорт Пулково получил имя Федора Михайловича Достоевского в рамках проекта «Великие имена России». Как пояснили в «Воздушных Воротах Северной Столицы», дополнение названия Пулково именем писателя никак не отразится на юридическом наименовании, а вот визуально аэропорт изменится.

Планируется, что персонажи и образы произведений Достоевского станут тематическими элементами выставок и инсталляций в аэропорту Пулково.

- С именем Достоевского неотъемлемо связана история и культура Петербурга, - напомнил заместитель генерального директора управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Денис Павшинский. - Богатство образов, созданных Федором Михайловичем, найдут отражение в интерьерах терминала Пулково и станут органичным дополнением художественного пространства и культурной концепции аэропорта Северной столицы.