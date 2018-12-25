Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

СЕГОДНЯ 07:55 2018-12-25T07:55:08+03:00

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Все ближе и ближе не только Новый год, но и православное Рождество. А католическое - и того ближе. В честь этих церковных праздников в самом центре Петербурга, перед Казанским собором установили вертеп – прозрачный шар со сценкой рождения младенца Иисуса.

Конструкцию смонтировали прямо на чаше фонтана, рядом с которым летом любят отдыхать петербуржцы и фотографироваться туристы. Сам вертеп, как традиционно называют подобные рождественские инсталляции, сделан по принципу «волшебного шара».

Подобные игрушки очень популярны в США, например. В маленький прозрачный шар заливается жидкость, имитация снега и модель части города или чего-нибудь подобного. Если шар перевернуть вверх ногами, а потом поставить как было, то внутри «снег» будет падать на дома.

Такой сувенир создает новогоднее настроение, хотя вертеп перед Казанским собором, конечно же, не содержит внутри жидкости. Да и переворачивать его в голову никому не придет.