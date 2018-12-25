2018-12-25T16:51:30+03:00
Звезды

Ольга Бузова может выступить от России на «Евровидении 2019»

Также среди возможных участников конкурса называют Сергея Шнурова и Manizha
Степан СТЕПАНОВ
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Ольга Бузова - одна из претенденток на Евровидение 2019 от России.Ольга Бузова - одна из претенденток на Евровидение 2019 от России.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Поклонники шоу «Евровидение 2019» с нетерпением ждут, кто же будет представлять Россию на конкурсе, который с 14 по 18 мая будет проходить в Израиле. Пока же официального имени участника от нашей страны нет, букмекеры делают свои ставки. И среди лидеров сразу две звезды из Петербурга - это Ольга Бузова и Сергей Шнуров. К слову, исполнительницу композиции «Мало половин» уже поддержал король российской поп-сцены Филипп Киркоров.

- Букмекеры оценивают вероятность того, что Бузова представит страну на «Евровидении 2019», коэффициентом 7,0. За столько же можно сделать ставку на группировку «Ленинград», которую предлагали отправить на конкурс еще в 2018 году, - рассказал эксперт информационно-аналитического портала “Рейтинг Букмекеров” Николай Соловьев. - Шансы Ольги Бузовой отправиться на «Евровидение 2019» в роли представителя России довольно неплохие: вероятность составляет примерно 14%.

Но главными претендентами все же стали другие артисты - Manizha и финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова. Их шансы поехать на «Евровидение» в 2019 году котируются за 5,0 - то есть вероятность этого порядка 20 процентов.

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