Санкт-Петербург накрыл сильнейший снегопад: На Московском шоссе пробка 2,5 км

СЕГОДНЯ 20:41 2018-12-25T20:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На Петербург обрушился сильный снегопад. Вечером 25 декабря 2018 года в Северной столице погода резко ухудшилась, началась метель. Из-за этого на дорогах города образовались гигантские заторы. Если учесть еще предновогоднюю суету, добираться до дома на личном автомобиле намного дольше, чем обычно.

Яндекс.Пробки на 20.30 оценивал общую загруженность дорог на 8 баллов из 10 возможных.

Неожиданно плотное движение сейчас на проспекте Стачек. Загруженность магистрали из центра - 9 баллов, что на 3 балла выше обычного. Такая же ситуация на проспекте Маршала Жукова. Лиговский также стоит - 8 баллов, а не 3, как обычно в это время. Необычная пробка зафиксирована сегодня вечером в Петербурге на Московском шоссе: 2,5 км от КАД до 3-го Бадаевского автомобилисты провели 27 минут.

Но это еще что. Вот в 19.00 25 декабря в Санкт-Петербурге наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. По данным Яндекса, затор растянулся на 10,3 км - КАД внутренняя сторона, Большой Обуховский мост (Вантовый), КАД внутренняя сторона, от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой.