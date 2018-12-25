2018-12-25T20:41:52+03:00
Авто

Санкт-Петербург накрыл сильнейший снегопад: На Московском шоссе пробка 2,5 км

На дорогах города - настоящий коллапс
Степан СТЕПАНОВ
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Из-за снегопада в Петербурге образовались огромные пробки на дорогах.Из-за снегопада в Петербурге образовались огромные пробки на дорогах.Фото: Яндекс.Карты
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На Петербург обрушился сильный снегопад. Вечером 25 декабря 2018 года в Северной столице погода резко ухудшилась, началась метель. Из-за этого на дорогах города образовались гигантские заторы. Если учесть еще предновогоднюю суету, добираться до дома на личном автомобиле намного дольше, чем обычно.

Яндекс.Пробки на 20.30 оценивал общую загруженность дорог на 8 баллов из 10 возможных.

Неожиданно плотное движение сейчас на проспекте Стачек. Загруженность магистрали из центра - 9 баллов, что на 3 балла выше обычного. Такая же ситуация на проспекте Маршала Жукова. Лиговский также стоит - 8 баллов, а не 3, как обычно в это время. Необычная пробка зафиксирована сегодня вечером в Петербурге на Московском шоссе: 2,5 км от КАД до 3-го Бадаевского автомобилисты провели 27 минут.

Но это еще что. Вот в 19.00 25 декабря в Санкт-Петербурге наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. По данным Яндекса, затор растянулся на 10,3 км - КАД внутренняя сторона, Большой Обуховский мост (Вантовый), КАД внутренняя сторона, от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой.

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