Эдиту Пьеху наградили в Петербурге орденом "За заслуги перед Отечеством"

СЕГОДНЯ 22:24 2018-12-25T22:24:27+03:00

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25 декабря Эдита Пьеха дала в ДК имени Горького традиционный новогодний концерт. Зал был полон поклонников, среди которых оказался и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава города поздравил Пьеху с Новым годом и Рождеством и поблагодарил артистку за верность Северной столице, ведь именно на берегах Невы к ней пришла популярность.

- Вы вошли в эстраду ленинградской певицей. Вас отличают черты жителей нашего города - элегантность, благородство, искренность, - цитирует Беглова пресс-служба городского правительства.

Кроме словесных поздравлений, Александр Беглов вручил Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени - по поручению президента России Владимира Путина.