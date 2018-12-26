В Кудрово с 18-го этажа многоэтажки упал мужчина

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-26T09:57:51+03:00

В Кудрово при падении с 18-го этажа насмерть разбился мужчина. Фото: vk.com/unreleased_dtp

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Мигалки скорой помощи и полицейских машин разбудили ночью жителей дома 1 по Столичной улице в Кудрово. Причиной для прибытия экстренных служб стала гибель молодого мужчины, чье тело было найдено под окнами многоэтажки.

- Участковый уже на месте, все осмотрел. У погибшего с собой никаких документов нет, сотовый телефон – вдребезги. Нашли только банковскую карту на имя Кирилла М. – пишут местные жители в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Тело нашли около часа ночи 26 декабря, и оно еще долго лежало на снегу, пока прибывшие полицейские осматривали вещи погибшего. Позднее труп увезли в морг. После общения с жителями и осмотра места происшествия, стало известно, что мужчина выпал с 18 этажа этого дома.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют личность молодого человека, а также разбираются в причинах трагедии.

Напомним, что накануне в Мурино при падении с 10-го этажа погибла 30-летняя женщина.