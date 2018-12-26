Дзюба сдержал слово: «Зенит» подарил юной болельщице щенка

СЕГОДНЯ 17:05 2018-12-26T17:52:14+03:00

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«Дядя Артем, забей два гола и мама купит щенка!». С такой проникновенной надписью на плакате юная болельщица Саша петербургского футбольного клуба «Зенит» поддерживала спортсменов с трибуны 4 ноября, во время игры «сине-бело-голубых» с «Ахматом». Несмотря на то, что в тот день Дзюба выполнить просьбу девятилетней девочки не смог, мечта о собаке не осталась незамеченной. «Комсомольская правда – Санкт-Петербурга» вместе с «Зенитом» сделали новогодний подарок Саше.

Юной болельщице "Зенит" подарили щенка, как она просила у Дзюбы.

- Щенка я назову Дзюбик, потому что мой любимый футболист – Артем Дзюба, - радостно объявила девятилетняя Саша, когда синегривый лев, символ «Зенита», передал в руки девочки маленького мальчика шпица.

На шее щеночка красовался голубой бант, а сама Саша была в синем платье – главных цветах петербургского футбольного клуба. Родители девочки рассказали, что уже купили игрушки для нового члена семьи и заготовили для него корм.

Девятилетняя Саша с плакатам болела за "Зенит" на трибуне 4 ноябряФото: Артем КИЛЬКИН

По словам Саши – сегодня произошел самый лучший день в ее жизни, ярче которого еще не было. Щенка она пообещала любить и хорошо о нем заботиться, а также отметила, что замечательнее подарка на Новый год и не придумать.

«Комсомолка» в свою очередь подарила юной болельщице детские книжки, все вместе попили чай и сфотографировались под елочкой на память.