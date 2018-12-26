В «Метрострое» Петербурга сменился заместитель гендиректора

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-26T18:10:23+03:00

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В Петербурге накануне Нового года не прекращаются кадровые перестановки. В среду, 26 декабря, стало известно, что место заместителя генерального директора по развитию ОАО «Метрострой» назначен Игорь Гаврилов. Он заменит на посту своего предшественника Сергея Мирославского.

- Задача нового заместителя гендиректора в выведении «Метростроя» на лидирующие позиции в отрасли и регулировании текущей ситуации. Гаврилов должен будет заниматься развитием компании, налаживать взаимодействие с властью, управлением, бизнес-структурами и различными предприятиями, - сообщается на сайте «Метростроя» Петербурга.

Сам Игорь Гаврилов родился в Ленинграде в 1964-м году. Начав свою трудовую деятельность в 17 лет, успел пройти успешный профессиональный карьерный путь от рабочего человека до руководителя группы коммерческих предприятий. Имеет опыт в организации бизнеса, розничной и оптовой торговле, банковском секторе, строительной отрасли, девелопменте и многом другом.