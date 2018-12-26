Работники «Метростроя» объявили голодовку в шахте строящейся станции «Театральная»

СЕГОДНЯ 18:31 2018-12-26T18:31:26+03:00

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Утром, 26 декабря, работники подрядной организации «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку. Недовольные сотрудники остались в шахте строящейся станции Петербургской подземки «Театральная». За свои права на зарплату выступили 30 человек.

- Работники, объявившие голодовку, требуют от руководства «СМУ-11 Метрострой» выплатить долги по зарплате. С ними уже ведутся переговоры. Со своей стороны компания сдала в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) работы на сумму около миллиарда и ожидает их оплаты до конца 2018-го года. Как только эти деньги поступят на счет, в первую очередь они пойдут на выплату задолженности работникам, - сообщила пресс-служба «Метростроя».

В компании выразили надежду, что КРТИ поспособствует быстрой и продуктивной работе по сдаче-приемке всех документов, чтобы работники как можно скорее, до Нового года, получили деньги, заработанные тяжелым трудом.