Многодетного отца из Ленобласти, полгода насиловавшего свою дочь, отправили в колонию на 12 лет
Многодетный отец троих сыновей 12, 14 и 16 лет и семилетней дочери оказался под стражей. Статья, по которой его обвиняют, - "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
Причем жертвой 39-летнего мужчины стала собственная же дочь. Следствием установлено, что отец насиловал девочку в течение полугода в своей квартире в поселке Радофинниково Ленинградской области.
Мать девочки с ними не живет. Она лишена родительских прав, и все трое детей жили с отцом. Сейчас пострадавшую от отца первоклассницу передали под опеку крестной матери.
Отмечается, что отец-педофил признал свою вину и дал подробные показания. Суд приговорил его к 12 годам 8 месяцам лишения свободы.