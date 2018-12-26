2018-12-26T22:31:01+03:00
Происшествия

Многодетного отца из Ленобласти, полгода насиловавшего свою дочь, отправили в колонию на 12 лет

Всего на иждивении мужчины находились четверо детей
Елена МОЛОДКИНА
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Отец насиловал 7-летнюю девочку дома. Фото: Архив "КП"Отец насиловал 7-летнюю девочку дома. Фото: Архив "КП"
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Многодетный отец троих сыновей 12, 14 и 16 лет и семилетней дочери оказался под стражей. Статья, по которой его обвиняют, - "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Причем жертвой 39-летнего мужчины стала собственная же дочь. Следствием установлено, что отец насиловал девочку в течение полугода в своей квартире в поселке Радофинниково Ленинградской области.

Мать девочки с ними не живет. Она лишена родительских прав, и все трое детей жили с отцом. Сейчас пострадавшую от отца первоклассницу передали под опеку крестной матери.

Отмечается, что отец-педофил признал свою вину и дал подробные показания. Суд приговорил его к 12 годам 8 месяцам лишения свободы.

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