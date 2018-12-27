В ДТП с каршерингом на Витебском проспекте пострадали семь автомобилей

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-27T08:59:20+03:00

Автобус, две маршрутки и "Делимобиль" - классическое сочетание компонентов в массовом ДТП на витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

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Совсем не по-доброму началось утро 27 декабря для водителей семи автомобилей, столкнувшихся на Витебском проспекте в Петербурге. Массовое ДТП произошло напротив станции метро «Купчино», где всегда оживленное движение. Поучаствовал в аварии и вездесущий каршеринг.

- На Витебском перед путепроводом у метро к КАД отметился «Делимобиль», машин семь в куче на аварийках, оставили только левый ряд, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В соцсетях горожане пишут, что к двум автобусам, принявшим участие в создании затора, прибавился еще один неудачник. Водитель маршрутного ПАЗа решил протиснуться к остановке, чтобы взять пассажиров, попробовал перескочить через тротуар, но не рассчитал высоты бордюра и застрял при съезде.

Все эти приключения собрали огромную пробку, чтобы проехать которую, придется потратить около получаса. На месте аварии уже работает ГИБДД.