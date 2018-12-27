Из-за транспортного коллапса на проспекте Ветеранов петербуржцы пошли до метро пешком
В Петербурге новый день жестянщика. Несмотря на отсутствие снегопада и вполне нормальнее погодные условия, количество ДТП на улицах города превысило все разумные пределы. С утра 27 декабря уже произошло несколько массовых аварий, а на проспекте Ветеранов люди даже были вынуждены выйти из транспорта и пойти до метро пешком.
- На Ветеранов не проехать, коллапс. Три аварии на два километра дороги. Пассажиры из автобусов и маршруток пошли пешком, - пишут жители города в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
- Шла пешком 3 остановки до метро, толпой утоптали сугробы. Шли от улицы Солдата Корзуна до метро. Быстрее, чем на транспорте
По словам местных жителей, критическая ситуация сложилась из-за частичного перекрытия Дачного проспекта в районе КАД, где рабочие устанавливают дорожные знаки, а также из-за нетерпеливости самих автомобилистов.
- Так смешно: отстоявшие в пробке после одной аварии разгоняются и тут же создают вторую.
Пошла цепная реакция. Уже полтора часа едем от Пионерстроя, жуть! – пишут горожане в соцсетях.