Из-за транспортного коллапса на проспекте Ветеранов петербуржцы пошли до метро пешком

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-27T10:04:00+03:00

На проспекте Ветеранов коллапс. Люди идут до метро пешком. Фото: vk.com/spb_today

Люди стояли в пробках по полтора часа

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В Петербурге новый день жестянщика. Несмотря на отсутствие снегопада и вполне нормальнее погодные условия, количество ДТП на улицах города превысило все разумные пределы. С утра 27 декабря уже произошло несколько массовых аварий, а на проспекте Ветеранов люди даже были вынуждены выйти из транспорта и пойти до метро пешком.

- На Ветеранов не проехать, коллапс. Три аварии на два километра дороги. Пассажиры из автобусов и маршруток пошли пешком, - пишут жители города в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

- Шла пешком 3 остановки до метро, толпой утоптали сугробы. Шли от улицы Солдата Корзуна до метро. Быстрее, чем на транспорте

По словам местных жителей, критическая ситуация сложилась из-за частичного перекрытия Дачного проспекта в районе КАД, где рабочие устанавливают дорожные знаки, а также из-за нетерпеливости самих автомобилистов.

- Так смешно: отстоявшие в пробке после одной аварии разгоняются и тут же создают вторую.

Пошла цепная реакция. Уже полтора часа едем от Пионерстроя, жуть! – пишут горожане в соцсетях.