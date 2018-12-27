ГИБДД: Водитель маршрутки, протараневшей поезд под Петербургом, ехал на красный свет

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-27T17:46:44+03:00

Под Петербургом пассажирский автобус столкнулся с поездом на переезде. Фото: "Комсомольская правда"

Изменить размер текста: A A

Четыре человека пострадали в ДТП под Петербургом, когда маршрутка врезалась в локомотив поезда. Авария на железнодорожных путях произошла в 14.30 27 декабря во Всеволжском районе. Пассажирский автобус, курсирующий по маршруту 491, влетел в в поезд на Кудровском переезде. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движение водителем маршрутки.

Маршрутка с пассажирами столкнулась с тепловозом в Петербурге: есть пострадавшие.

- Маршрутного такси двигалось на красный сигнал светофора, - сообщили в Госавтоинспекции по Ленинградской области. - В результате ДТП пострадали пассажиры - у всех легкая степень вреда здоровью.

Известно, что среди тех, кто получил травмы, есть маленький ребенок и подросток. Сейчас на месте ДТП возле Кудровского переезда работают сотрудники ДПС, которые занимаются рассредоточением транспорта в связи с образовавшейся пробкой. По факту аварии маршрутки с поездом под Петербургом проводится проверка.

Список пострадавших