2018-12-27T17:46:29+03:00
Происшествия

Появился список пострадавших в ДТП пассажирского автобуса и поезда под Петербургом

Один человек в тяжелом состоянии
Степан СТЕПАНОВ
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В ДТП автобуса и тепловоза в Петербурге пострадали 5 человек.В ДТП автобуса и тепловоза в Петербурге пострадали 5 человек.
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Сотрудники ГИБДД по Ленобласти продолжают выяснять причины ДТП на Кудровском переезде в Петербурге. Там днем 27 декабря, пассажирский автобус, курсирующий по маршруту 491, влетел в локомотив поезда. По предварительным данным, водитель общественного транспорта пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел. В итоге пострадали 5 человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Маршрутка с пассажирами столкнулась с тепловозом в Петербурге: есть пострадавшие.

Появился список пострадавших в ДТП пассажирского автобуса и поезда под Петербургом:

Рязанцев В. М., 1988 г.р. (в тяжелом состоянии)

Рязанцев Е.В., 2015 г.р.

Лигай Ирина С., 1951 г.р.

Бондарева Н.Ф., 1963 г.р.

Поклонная О.Д., 1997 гр.

Известно, что 27-летний водитель тепловоза Гафидулов Р.Р. и 58-летний водитель маршрутки Воробьев Е.Н. в аварии не пострадали.

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