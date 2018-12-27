СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-27T17:46:29+03:00

В ДТП автобуса и тепловоза в Петербурге пострадали 5 человек.

Один человек в тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД по Ленобласти продолжают выяснять причины ДТП на Кудровском переезде в Петербурге. Там днем 27 декабря, пассажирский автобус, курсирующий по маршруту 491, влетел в локомотив поезда. По предварительным данным, водитель общественного транспорта пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел. В итоге пострадали 5 человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Маршрутка с пассажирами столкнулась с тепловозом в Петербурге: есть пострадавшие.

Появился список пострадавших в ДТП пассажирского автобуса и поезда под Петербургом:

Рязанцев В. М., 1988 г.р. (в тяжелом состоянии)

Рязанцев Е.В., 2015 г.р.

Лигай Ирина С., 1951 г.р.

Бондарева Н.Ф., 1963 г.р.

Поклонная О.Д., 1997 гр.

Известно, что 27-летний водитель тепловоза Гафидулов Р.Р. и 58-летний водитель маршрутки Воробьев Е.Н. в аварии не пострадали.