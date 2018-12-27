Школьнику из Ленобласти вручили медаль "За мужество в спасении"

27 Дек. 22:47 2018-12-27T22:47:27+03:00

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В День спасателя, который отмечают в России 27декабря, состоялось торжественное награждение особо отличившихся жителей Ленинградской области. Один из таких героев - школьник Вадим Романов.

- Вадим участвовал впроведении традиционного школьного туристического слета на реке Вилига. Возвращаясь после соревнований домой, он заметил, что рядом с дорогой горит сосновый бор, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Парень сразу сообразил, что пожар может разгореться до такой степени, что огнем отрежет от дороги большую группу школьников, и их придется эвакуировать черезреку. Вадим сначала позвонил пожарным и руководителям турслета, а потом и сам начал тушить пожар.

- Умелые действия ученика Алеховщинской средней школы спасли лес и детей от беды, - заявили представители МЧС и вручили Вадиму Романову медаль "За мужество в спасении".