2018-12-27T22:47:27+03:00
Общество

Школьнику из Ленобласти вручили медаль "За мужество в спасении"

Парень помог спасти лес и детей
Елена МОЛОДКИНА
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Школьник помог в тушении пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской областиШкольник помог в тушении пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области
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В День спасателя, который отмечают в России 27декабря, состоялось торжественное награждение особо отличившихся жителей Ленинградской области. Один из таких героев - школьник Вадим Романов.

- Вадим участвовал впроведении традиционного школьного туристического слета на реке Вилига. Возвращаясь после соревнований домой, он заметил, что рядом с дорогой горит сосновый бор, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Парень сразу сообразил, что пожар может разгореться до такой степени, что огнем отрежет от дороги большую группу школьников, и их придется эвакуировать черезреку. Вадим сначала позвонил пожарным и руководителям турслета, а потом и сам начал тушить пожар.

- Умелые действия ученика Алеховщинской средней школы спасли лес и детей от беды, - заявили представители МЧС и вручили Вадиму Романову медаль "За мужество в спасении".

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