По итогам 2018 года Петербург вошел в тройку самых туристических городов России

СЕГОДНЯ 09:13 2018-12-28T09:13:47+03:00

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Петербург уже давно называют туристической столицей России, однако это не совсем так. Да, город на Неве вошел в тройку самых популярных у путешественников направлений, однако смог занять лишь второе место, пропустив вперед Москву.

- За 2018 год столицу постелили 23,5 миллионов туристов. В Петербурге их оказалось 8,5 миллионов, - сообщает статистическое агентство «ТурСтат».

В тройке оказался и курортный Сочи с 6 миллионами приехавших погостить россиян и иностранцев, а ТОП-5 замкнули Казань и Владивосток, принявшие по 3 миллиона человек.

Как отмечают эксперты, в 2018 году приток туристов в Россию, и Петербург в частности, вырос на 7 процентов. Это связано, в том числе, и с проведением футбольного чемпионата мира. Поболеть за свои сборные приехали миллионы фанатов со всего мира.

Надо сказать, что в другой ТОП-5 - самых популярных среди туристов регионов, вошла Ленинградская область. Ее в 2018 году посетили более 5 миллионов путешественников.