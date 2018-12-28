Нападение на врачей скорой помощи в Петербурге попало на видео

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-28T10:12:28+03:00

Медики были вынуждены вступить в схватку с хулиганом, пока им на помощь спешила полиция

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Неизвестно, какие причины заставили агрессивного молодого человека наброситься на машину скорой медицинской помощи, но врачам бригады пришлось вступить в схватку с хулиганом, пока на вызов не приехала полиция и не утихомирила мужчину.

- Около 8 утра 28 декабря на набережной Мойки человек набросился на приехавшую на вызов бригаду врачей, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи, которую сняли свидетели инцидента, хорошо видно, как мужчина бросается к отъезжающей карете скорой помощи, рывком открывает пассажирскую дверь и выдергивает наружу врача.

Медику ничего не остается, как силой уложить нападавшего на снег. На помощь подбегает и водитель машины, но агрессивный хулиган не успокаивается и ногами бьет работников скорой. Но утихомирить буйного петербуржцы все же удалось, а вскоре на место ЧП подоспела и полиция, которую выхвали очевидцы драки.

В Петербурге хулиган устроил драку с врачами скорой помощи.Видео: "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теперь хулигану предстоят неприятные объяснения в отделении, а Новый год он скорее всего встретит за решеткой.