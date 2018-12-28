2018-12-28T10:12:28+03:00
Происшествия

Нападение на врачей скорой помощи в Петербурге попало на видео

Медики были вынуждены вступить в схватку с хулиганом, пока им на помощь спешила полиция
Петр КИБЕР
Поделиться:
Врачам скорой пришлось кулаками утихомирить хулигана.Врачам скорой пришлось кулаками утихомирить хулигана.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Неизвестно, какие причины заставили агрессивного молодого человека наброситься на машину скорой медицинской помощи, но врачам бригады пришлось вступить в схватку с хулиганом, пока на вызов не приехала полиция и не утихомирила мужчину.

- Около 8 утра 28 декабря на набережной Мойки человек набросился на приехавшую на вызов бригаду врачей, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи, которую сняли свидетели инцидента, хорошо видно, как мужчина бросается к отъезжающей карете скорой помощи, рывком открывает пассажирскую дверь и выдергивает наружу врача.

Медику ничего не остается, как силой уложить нападавшего на снег. На помощь подбегает и водитель машины, но агрессивный хулиган не успокаивается и ногами бьет работников скорой. Но утихомирить буйного петербуржцы все же удалось, а вскоре на место ЧП подоспела и полиция, которую выхвали очевидцы драки.

В Петербурге хулиган устроил драку с врачами скорой помощи.Видео: "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теперь хулигану предстоят неприятные объяснения в отделении, а Новый год он скорее всего встретит за решеткой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зенит» не продаст Паредеса меньше, чем за 50 миллионов долларов
По итогам 2018 года Петербург вошел в тройку самых туристических городов России
Авторский сценарий фильма «Игла», в котором сыграл Виктор Цой, продают за 1,5 миллиона рублей
В Петербурге прошла еще одна забастовка метростроевцев
Романтик с цветами, поднявшийся в люльке автокрана на 9 этаж дома в Купчино, попал на видео
Артем Дзюба сравнил Александра Кокорина со свиньей
Школьнику из Ленобласти вручили медаль "За мужество в спасении"
Прокуратура Петербурга требует лишить водительских прав 19 наркоманов за рулем
Нелегальный Новый год: В Петербурге обнаружили «черный рынок» елок
Прибывший из Вьетнама в Петербург самолет отправили в карантин
В Петербурге орудуют мошенники под видом работников «Теплосети»
За ожог зоны бикини врача-косметолога оштрафовали на 50 тысяч рублей в Петербурге
В Ленобласти начнется строительство аэропорта «Сиверский»
Новогодний «Ку-клукс-клан»: На Васильевском острове появились «нетолерантные» елки
Ленобласть оплатит работу школьников на новогодних каникулах
В «Семени змея» и других книгах суд Петербурга не увидел экстремизма
Беглов назвал развитие Кронштадта приоритетным для Петербурга
Появился список пострадавших в ДТП пассажирского автобуса и поезда под Петербургом
Смартфон, колье и наручники: Что петербуржцы дарят на Новый год 2019
343 километра дорог отремонтировали в Петербурге и области в 2018 году
В Петербурге осужден фигурант дела о теракте в Казанском соборе
Водитель, незаконно севший за руль каршерингового авто, попал в руки полиции Петербурга
ГИБДД: Водитель маршрутки, протараневшей поезд под Петербургом, ехал на красный свет
Девять наркоманов лишили водительских прав в Петербурге