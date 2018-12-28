2018-12-28T17:12:03+03:00
Происшествия

Петербуржец пытался продавать наркотики с помощью ребенка

Мужчина воспользовался доверием наивного подростка и пытался спихнуть вину на него
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Мужчина пытался привлечь подростка к продаже наркотиков в Петербурге Фото: архив "КП"Мужчина пытался привлечь подростка к продаже наркотиков в Петербурге Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Курортного района Петербурга может сесть в тюрьму на 25 лет. Такой большой срок мужчине светит за то, что он продавал наркотики сам, и пытался привлечь к этому делу себе в помощь доверчивого ребенка. Благо, полицейские его вовремя остановили.

- В июле 2018 года мужчина попытался уйти от ответственности за продажу наркотиков, поэтому посчитал, что лучше он подставит своего знакомого подростка. Он отдал несовершеннолетнему амфетамин, чтобы тот его продал, - сообщают в прокуратуре Петербурга.

Подозреваемый решил воспользоваться теми дружеско-доверительными отношениями, которые сложились у него с подростком, ну, и за счет только что старше, решил надавить на свой авторитет. Отдав ребенку 2,5 грамма наркотика на продажу, он надеялся, что все будет хорошо. Однако подростка быстро арестовали и вскрылось, откуда у него амфетамин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жилой дом в центре Петербурга может обрушиться в любую секунду
Новогодний рекорд: «Пулково» встретил 18-миллионного пассажира
В новогоднюю ночь в Петербурге появятся контейнеры для раздельного сбора мусора
Мужчина украл 20 тонн репчатого лука в Петербурге
ЖК «Маршал» компании Л1 сдан точно в срок
Бывший наркоторговец насиловал пятилетнюю девочку в Ленобласти
Продажи новых машин в Петербурге побили 4-летний рекорд
С 1 января 2019 года вырастут штрафы за безбилетный проезд в электричках
Водители устроили драку после ДТП на Московском шоссе в Петербурге
Горит ангар на Парнасе в Петербурге
С боем курантов в Ленинградской области стартует #годЗОЖ
Мужчина с гранатой разгуливал по Невскому проспекту в Петербурге
Беглов вошел в оргкомитет по празднованию 350-летия со дня рождения Петра I
Рельсы не поделили: В Петербурге подрались водители трамваев
Губернатор Ленинградской области пообещал похудеть в 2019 году на 8 кг
Школьника из Ленобласти наградили медалью за «За мужество в спасении»
В Ленобласти лесника ограбили на 2 с лишним миллиона рублей
Беглов пообещал помочь «Метрострою» решить проблему с долгами
Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта дорог в России
У «Газпром Арены» пройдет акция в поддержку Александра Кокорина
Нападение на врачей скорой помощи в Петербурге попало на видео
«Зенит» не продаст Паредеса меньше, чем за 50 миллионов долларов
По итогам 2018 года Петербург вошел в тройку самых туристических городов России
Авторский сценарий фильма «Игла», в котором сыграл Виктор Цой, продают за 1,5 миллиона рублей
В Петербурге прошла еще одна забастовка метростроевцев