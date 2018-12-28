Петербуржец пытался продавать наркотики с помощью ребенка

СЕГОДНЯ 17:12 2018-12-28T17:12:03+03:00

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Житель Курортного района Петербурга может сесть в тюрьму на 25 лет. Такой большой срок мужчине светит за то, что он продавал наркотики сам, и пытался привлечь к этому делу себе в помощь доверчивого ребенка. Благо, полицейские его вовремя остановили.

- В июле 2018 года мужчина попытался уйти от ответственности за продажу наркотиков, поэтому посчитал, что лучше он подставит своего знакомого подростка. Он отдал несовершеннолетнему амфетамин, чтобы тот его продал, - сообщают в прокуратуре Петербурга.

Подозреваемый решил воспользоваться теми дружеско-доверительными отношениями, которые сложились у него с подростком, ну, и за счет только что старше, решил надавить на свой авторитет. Отдав ребенку 2,5 грамма наркотика на продажу, он надеялся, что все будет хорошо. Однако подростка быстро арестовали и вскрылось, откуда у него амфетамин.